В селе Самашки (Ачхой-Мартановский район Чеченской Республики) появилась семейная база отдыха "Робин". Открытие приурочено к 69-й годовщине со Дня рождения Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.
"Это один из инвестиционных проектов, реализованный в рамках объявленного года туризма Главой ЧР Рамзана Кадырова. Несмотря на сложную ситуацию с пандемией короновируса, при всесторонней поддержке Главой ЧР, инвесторам удаётся реализовать инвестиционные проекты", — подчеркнул министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев.
На территории турбазы созданы гостевые домики, спортивные площадки, SPA-зона, ресторан, парк и беседки.
Власти республики надеются, что реализация проекта будет способствовать развитию внутреннего туризма. Кроме того, здесь будут созданы новые рабочие места, что положительно отразится на экономической ситуации района.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.