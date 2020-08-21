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В селе Самашки открылась база семейного отдыха "Робин"

Туризм » Путешествия

В селе Самашки (Ачхой-Мартановский район Чеченской Республики) появилась семейная база отдыха "Робин". Открытие приурочено к 69-й годовщине со Дня рождения Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

"Это один из инвестиционных проектов, реализованный в рамках объявленного года туризма Главой ЧР Рамзана Кадырова. Несмотря на сложную ситуацию с пандемией короновируса, при всесторонней поддержке Главой ЧР, инвесторам удаётся реализовать инвестиционные проекты", — подчеркнул министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев.

На территории турбазы созданы гостевые домики, спортивные площадки, SPA-зона, ресторан, парк и беседки.

Власти республики надеются, что реализация проекта будет способствовать развитию внутреннего туризма. Кроме того, здесь будут созданы новые рабочие места, что положительно отразится на экономической ситуации района.

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