В Заволжье планируют создать туристический кластер за 1,6 млрд рублей

В Заволжье будет создан туристско-рекреационный кластер. Он будет включать в себя природный парк, оздоровительный центр для детей, а также физкультурно-оздоровительный комплекс для спортсменов.

Все проекты кластера будут соединены велодорожкой, которая будет проходить вдоль Волги. Объём работ оценивается в 1,6 млрд рублей. Работы по строительству кластера начнутся после того, как будет завершена газификация района.

Врио главы Чувашии Олег Николаев отметил, что создание туркластера имеет большое значение для всей республики, так как он будет способствовать развитию туризма. Также он предложил привлечь к участию в реализации проекта "Газпром". Данная инициатива будет рассмотрена в рамках подготовки бюджета компании на трёхлетний период, сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Свердловской области на развитие туркластера "Гора Лиственная" планируется направить 150 млн рублей.