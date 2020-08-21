Юрий Богданов возглавил "Городское туристско-информационное бюро"

Юрий Богданов занял пост генерального директора Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Городское туристско-информационное бюро".

Ранее он был руководителем компании "Тез Тур Северо-Запад". Богданов работает в сфере туризма 28 лет.

Он подчеркнула, что один из главных приоритетов туризма Петербурга - это информирование гостей о постоянно расширяющейся географии туристических объектов города.

Кроме того, нужно повышать спрос и привлекать в Северную столицу больше гостей. Для этого нужно разработать новые целевые турпродукты.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Городское туристско-информационное бюро" было образовано в 2000 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергей Корнеев заявил, что город готов к открытию туристического сезона.