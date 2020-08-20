В Нижнем Тагиле создадут туристический маршрут "Наше духовное"

Центр развития туризма и Нижнетагильская епархия разрабатывают туристический маршрут "Нижний Тагил — наше духовное". Жители и гости города смогут самостоятельно или с помощью экскурсоводов узнать интересные факты из истории местных храмов и монастырей.

До конца 2020 года на городских улицах планируется установить 26 навигационных знаков с изображением пиктограммы, названия объекта и QR-кода, который будет вести на статью, размещённую на сайте Центра туризма.

Кроме того, для нового маршрута разработают аудиогид и выпустят буклет. По мнению авторов проекта, новый экскурсионный маршрут позволит жителям и гостям города взглянуть на Нижний Тагил по-новому.

"Религиозный туризм играет большую роль в системе международного и внутреннего туризма. Памятники религии, истории и культуры представляют существенную мотивировку посещения того или иного региона, города. Религиозный туризм привлекателен не только для истинно верующих людей, но и для тех, кому интересна архитектура храмов и церквей, особая их атмосфера. В рамках данного маршрута жители и гости города смогут получить эстетические впечатления и расширить свой кругозор историческими сведениями об объектах показа", — говорят в Центре развития туризма.

Стоит добавить, что это уже второй туристический проект, разработанный Нижнетагильской епархией. В прошлом году её работники создали экскурсию под названием "Трамвай истории".