Осенью в Тверской области пройдёт очередной туристский форум

24 сентября в Верхневолжье состоится IV Тверской туристский форум, приуроченный ко Всемирному дню туризма. В этом году мероприятие будет проходить в новом формате. Представители туристической сферы встретятся на трёх тематических площадках.

Сфера туризма — одно из главных направлений развития компаний малого и среднего бизнеса. Власти региона утвердили программу, задачи которой заключаются в обеспечении роста турпотока, повышении качества туристических услуг и развитие потенциала Верхневолжья.

В течение трёх лет в рамках Тверского туристского форума обсуждают актуальные вопросы развития туризма. По словам организаторов, в этом году предполагается сделать акцент на неформальное общение.

Для экскурсоводов запланирована поездка по направлению "Тверская Карелия".

Туроператоры смогут посетить Торжок и Всероссийский историко-этнографический музей. Для отельеров и рестораторов будет разработана интерактивная программа в одном из местных отелей.