Учёные научили саранчу искать взрывчатые вещества по запаху

Учёные из США выяснили, что американская саранча может определять различные виды взрывчатых веществ по запаху.

Специалисты вживили в мозг насекомых электроды, которые регистрируют активность нейронов. На спине саранчи прикрепили специальное устройство, которое передавало собранные данные по беспроводной сети. Учёные расшифровали образцы нейронной активности и смогли выяснить, какие запахи может определять саранча.

В результате выяснилось, что эти насекомые способны различать пары некоторых взрывчатых веществ.

"Самое удивительное, что мы могли ясно видеть, что нейроны по-разному реагировали на тринитротолуол и динитротолуол, а также на другие взрывоопасные вещества", — отметил исследователь из отдела биомедицинской инженерии Университета Вашингтона, руководитель группы Барани Раман.

Исследователи предполагают, что в перспективе может будет разработать системы поиска мин с участием живых насекомых.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае создали генно-модифицированную саранчу.