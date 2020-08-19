Туристы из Германии покидают Испанию из-за COVID-19

На этой неделе немецкие туристы вынуждены покинуть Балеарские острова и другие территории Испании.

Это связано с тем, что Испанию исключили из списка безопасных для посещения стран из-за роста числа случаев заражения коронавиврусом.

Исключение — Канарские острова.

Всем туристам, прибывшим из Испании, придётся на родине сдавать тест на коронавирус и соблюдать карантин до получения результатов.

Немецкие туроператоры отменили полётные программы в Испанию. Туристам, которые уже туда уехали, сообщают о том, что они могут досрочно вернуться на родину. Всем тем, кто приобрел тур в Испанию, предлагают поменять направление.

Ранее "Правда.Ру" писала, что экономический кризис, спровоцированный пандемией COVID-19, сильно ударил по туристическим компаниям Германии. Пресс-секретарь Немецкого союза туриндустрии Керстин Хайнен заявила, что оценить экономический ущерб туристской отрасли в цифрах пока сложно, но известно, что многие предприятия были вынуждены закрыться.