Рядом с Садом камней в Челябинске появится музей

Музей будет расположен в двухэтажном здании. Его посетители смогут узнать о заповедных территориях Южного Урала.

"Визит-центр" будет открыт уже в следующем году.

В Министерстве экологии региона заявили, что при строительстве здания не пострадает ни одно дерево. После окончания строительных работ планируется благоустроить прилегающую территорию.

Здание "Визит-центра" станет площадкой для развития экологического туризма. Кроме того, оно призвано объединить особо охраняемые территории всего региона.

Средства на строительство будут выделены из областного бюджета. Площадь здания составит порядка 400 квадратных метров.

Ранее "Правда.Ру" писала, что на берегу озера Лама построили визит-центр. Этот водоём самое посещаемое место в системе Больших Норильских озер.