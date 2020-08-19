В Красноярском крае создали туристско-рекреационный кластер

В Красноярском крае будет создан новый туристический кластер. На данный момент в структуру вошли восемь компаний и общественный фонд "Туристическая Мана".

"В таком межведомственном вопросе, как туризм, необходимо объединение усилий. Уверена, что совместной работой бизнеса и власти мы делаем важный шаг к повышению качества сервиса, к появлению новых туристских продуктов и развитию туристкой инфраструктуры", — сообщила руководитель агентства по туризму региона Юлия Верхушина.

К структуре могут подключить любые компании, которые заинтересованы в развитии туризма в регионе.

Что даёт участие в кластере?

Это даст возможность предпринимателям получить субсидии на разработку бизнес-планов, на сертификацию и лицензирование товаров и услуг, обучение сотрудников и рекламу.

Собственные расходы фирм будут составлять не более 5%, остальные деньги выделит Агентство развития бизнеса.