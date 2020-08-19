12 сентября в Коломне пройдёт книжный фестиваль "Антоновские яблоки"

12 сентября в Коломне будет проходить ежегодный книжный фестиваль "Антоновские яблоки". Гости мероприятия смогут послушать барочную музыку, встретиться с писателями и посмотреть спектакли.

В рамках фестиваля будет представлена выставка книг для взрослых и детей. В рамках программы "Чтение в садах" планируется открыть английский павильон.

Гостей мероприятия ждёт новый формат театральных постановок, где они смогут побыть актёрами. На фермерской площадке представят различные деликатесы. Все желающие смогут попробовать дичь высшего качества, сыроедческие десерты и многое другое.

"Во время фестиваля на всех площадках гостям и участникам будут предложены защитные маски с символикой фестиваля и санитайзеры. Организаторы также просят гостей и участников фестиваля по возможности соблюдать социальную дистанцию", — сообщили в пресс-службе Российского фонда культуры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в сентябре в Петербурге состоится Международный морской фестиваль.