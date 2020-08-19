Байкал вновь открыт для путешественников

Пандемия закрыла путешественникам все дороги,но сейчас они постепенно открываются снова. Это касается Иркутской области и Республики Бурятия. Теперь туристы вновь могут посетить живописное озеро Байкал.

Сейчас 12 самолетов прилетают в Иркутск из столицы России каждый день, и пять — в Улан-Удэ. Как сообщает "МИР 24", самые популярные места у туристов — западное и восточное побережье Байкала.