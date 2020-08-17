Между Туапсе и Гагрой запустили туристический ретро-поезд

Из Туапсе в Гагру прибыл первый ретро-поезд, который будет выполнять туристические рейсы.

Интерьер вагона-ресторана поезда выполнен в стиле 80-х гг. XX века. Пассажиры смогут увидеть здесь самовар, напитки и мороженое, изготовленные в стиле той эпохи.

"Настроение у прибывших хорошее, надеюсь они получат удовольствие, посетив экскурсионные объекты Гагры и в целом республики. Значимость этого поезда сложно переоценить, потому что ежедневный туристический поезд был пущен впервые", — сообщил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.

В ретро-поезде 11 вагонов.