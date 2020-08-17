Из Туапсе в Гагру прибыл первый ретро-поезд, который будет выполнять туристические рейсы.
Интерьер вагона-ресторана поезда выполнен в стиле 80-х гг. XX века. Пассажиры смогут увидеть здесь самовар, напитки и мороженое, изготовленные в стиле той эпохи.
"Настроение у прибывших хорошее, надеюсь они получат удовольствие, посетив экскурсионные объекты Гагры и в целом республики. Значимость этого поезда сложно переоценить, потому что ежедневный туристический поезд был пущен впервые", — сообщил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.
В ретро-поезде 11 вагонов.
"Несмотря на то, что состав выполнен в ретро-стилистике, все вагоны оснащены самым современным оборудованием. Это кондиционеры, бесплатный Wi-Fi, индивидуальные розетки и USB-порты для подзарядки гаджетов. Бесперебойная работа всех систем будет обеспечиваться как в пути, так и на стоянках", — пояснил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.
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