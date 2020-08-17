В центре Севастополя открыли новый туристический информационный центр

На железнодорожном вокзале Севастополя открылся Туристический информационный центр. Это уже четвёртая точка в городе, где туристам смогут рассказать о том, какие места стоит посетить и помочь составить маршрут.

Центр ориентирован на пассажиров двух поездов дальнего следования — из Санкт-Петербурга и Москвы.

"Как успеть в период отпуска посмотреть всё. Хочется узнать историю города, очень интересует 35 батарея. Здесь очень много красивых мест — на фотографиях у инстаграм-блогеров, потрясающие!", — рассказала турист Анна Панова. "Наших гостей интересует, прежде всего, как сориентироваться в городе. Поэтому мы им помогаем, предоставляя бесплатно, во-первых, карты города. Во-вторых, популярные уже у наших туристов мини-гиды, по которым они могут составить маршрут экскурсионной программы, самостоятельно ориентироваться в нашем городе", — рассказывает заместитель директора Центра развития туризма Ольга Чаузова.

В этом году для гостей города разработали карту. На ней нанесены городские улицы, пляжи и общественные туалеты.

Предполагается, что центр будет работать круглый год. Ещё один туристический центр планируется открыть у начала Большой Севастопольской тропы. Там туристы смогут взять в прокат туристическое снаряжение.