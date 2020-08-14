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Греческий остров Порос закрыли на карантин

Туризм » Путешествия

Среди туристов, которые любят прогулочные туры на паромах из Афин, остров Порос закрыли на карантин, так как у 30 местных жителей обнаружили коронавирус.

Как сообщают местные СМИ, карантин продлится до 17 августа.

Чем это грозит?

Туристов и местных жителей не заставляют находиться дома. Но есть определённые ограничения.

Так, все магазины, в которых продаются продукты питания, в период с 23:00 до 07:00 должны быть закрыты.

Под запретом массовые мероприятия. В общественных местах одновременно не должно собираться более 9 человек.

В кафе за одним столом могут сидеть не более четырёх посетителей. Если же это семья или компания знакомых, то им разрешат сесть по 6 человек за один столик.

На острове действует масочный режим.

Патрульные будут контролировать соблюдение всех требований.

17 августа местные чиновники промониторят ситуацию и решат, нужно ли продлевать карантин или нет.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Греция откроет туристический сезон с 1 июля.

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