Специалисты туристического сервиса Туту. ру провели опрос пользователей на тему того, какую сумму денег они готовы потратить на поездку для двоих на выходные дни.
Опрос показал, что 39% респондентов готовы потратить на отдых в выходные 5 тысяч рублей. Треть опрошенных могут позволить себе расходы до 10 тысяч рублей.
15% пользователей сообщили, что за поездку, продолжительностью два дня, могут заплатить 15 тысяч рублей. 6% участников опроса ответили, что готовы потратить на выходные 20 тысяч рублей.
Каждый десятый респондент может позволить себе израсходовать за два дня более 20 тысяч рублей.
В общей сложности в опросе приняли участие 4 тысячи человек.
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