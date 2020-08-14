Россияне назвали суммы, которые готовы потратить на выходные

Специалисты туристического сервиса Туту. ру провели опрос пользователей на тему того, какую сумму денег они готовы потратить на поездку для двоих на выходные дни.

Опрос показал, что 39% респондентов готовы потратить на отдых в выходные 5 тысяч рублей. Треть опрошенных могут позволить себе расходы до 10 тысяч рублей.

15% пользователей сообщили, что за поездку, продолжительностью два дня, могут заплатить 15 тысяч рублей. 6% участников опроса ответили, что готовы потратить на выходные 20 тысяч рублей.

Каждый десятый респондент может позволить себе израсходовать за два дня более 20 тысяч рублей.

В общей сложности в опросе приняли участие 4 тысячи человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне активно планируют поездки за границу — в основном на период новогодних праздников. Однако, они приобретают авиабилеты в страны, границы которых в настоящее время закрыты для российских туристов.