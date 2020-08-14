С 14 по 17 августа в Дербенте будет проходить фестиваль "Каспий — море дружбы".
В рамках мероприятия планируется провести семинары, участники которых обсудят вопросы развития этнотуризма и продвижения региональных этнобрендов.
Также на фестивале будут представлены различные проекты, туристические и краеведческие программы.
Жители и гости смогут пройтись по туристическим маршрутам Дагестана и познакомиться с народно-художественными промыслами республики.
Предполагается, что в мероприятии будут участвовать представители 22 субъектов РФ, национальных автономий и объединений Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также представители средств массовой информации.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские туристы стали активнее интересоваться путешествиями по Дагестану.
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