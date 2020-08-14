16 августа в Узбекистане откроется новый курортный комплекс

16 августа в Навоийской области Узбекистана откроется пляжная зона Silk Road Family Resort.

"Данный экотуристический объект также включает в себя такие различные дополнительные услуги, как пляж, бассейн, аквапарк, мини-"Диснейленд", гостиницу на 50 мест, зону отдыха, ресторан, летнюю террасу, спа-салон, домик на природе, медицинский уголок, оздоровительный центр, спортивный домик, автостоянку и частный водный транспорт. Кроме того, для развлекательного отдыха здесь под открытым небом будут организованы разнообразные концерты и шоу-программы для посетителей", — сообщили в пресс-службе туристического ведомства.

В реализацию данного проекта было вложено $6 млн. Новый туркомплекс соответствует всем требованиям мирового стандарта.

Сообщается, что строительство курортной зоны велось на средства бизнесмена из Бухары, его имя не называется.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Узбекистане разработали комплекс мер по развитию туризма.