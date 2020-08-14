Россияне бронируют авиабилеты на Новый год в закрытые для въезда страны

Россияне активно планируют поездки за границу — в основном на период новогодних праздников. Однако, они приобретают авиабилеты в страны, границы которых в настоящее время закрыты для российских туристов.

Как сообщили специалисты сервиса путешествия Туту. ру, около 50% билетов на период новогодних каникул были оплачены ещё до начала пандемии коронавируса, то есть в январе и феврале 2020 года.

Потом туристы не проявляли активность, и вот в июле и августе россияне снова массово стали бронировать билеты в Европу и другие страны дальнего зарубежья.

В каких странах планируют встретить Новый год россияне?

Наибольшей популярностью у российских туристов пользуются такие города, как:

Рим;

Афины;

Ереван;

Лиссабон;

Бангкок;

Дубай;

Инсбрук;

Прага.

75% россиян выбирают отдых в России: Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, Красноярск и Владивосток.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дед Мороз объявил о начале продаж туров на Новый год.