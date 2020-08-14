Россияне активно планируют поездки за границу — в основном на период новогодних праздников. Однако, они приобретают авиабилеты в страны, границы которых в настоящее время закрыты для российских туристов.
Как сообщили специалисты сервиса путешествия Туту. ру, около 50% билетов на период новогодних каникул были оплачены ещё до начала пандемии коронавируса, то есть в январе и феврале 2020 года.
Потом туристы не проявляли активность, и вот в июле и августе россияне снова массово стали бронировать билеты в Европу и другие страны дальнего зарубежья.
Наибольшей популярностью у российских туристов пользуются такие города, как:
75% россиян выбирают отдых в России: Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, Красноярск и Владивосток.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дед Мороз объявил о начале продаж туров на Новый год.
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