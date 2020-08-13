Около 965 тысяч человек приземлилось в аэропорту Сочи за июль

После возобновления авиасообщения аэропорт в Сочи встретил такое большое количество гостей, что побил рекорды Чемпионата мира по футболу 2018 года и Олимпийских игр 2014-го.

За июль в аэропорту Сочи приземлилось 965 тысяч пассажиров, в августе прогнозируется не меньше миллиона.

Чаще всего это гости из "холодных" регионов: Новосибирска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани.