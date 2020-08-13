В Архангельской области появился парк "Голубино"

В Пинежском районе Архангельской области на базе лесного отеля "Голубино" появился культурно-ландшафтный парк.

Теперь это настоящая обитель природы и культуры Севера — это тайга, пещеры и северные реки, деревни, уникальная флора и фауна.

"Культурно-ландшафтный Парк "Голубино" — это проводник к северным красотам, предлагающий сочетание комфортного размещения с насыщенной экскурсионной программой: культурно-познавательный, экологический и активный туризм", — отметила сотрудник парка Мария Вилюкова.

До этого лесной отель был базой отдыха "Голубино". Позже она сгорела.

Новые владельцы за пять лет создали здесь настоящий туристический комплекс. Для туристов здесь предусмотрены экскурсии и активные виды отдыха.

В ближайшее время здесь также будет построен Визит-центр, где туристы смогут получить всю необходимую информацию о местных достопримечательностях и турмаршрутах.