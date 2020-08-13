В Севастополе разрабатывают проект туркластера для пляжного отдыха

Власти Севастополя работают над проектом по созданию на Северной стороне города туристического кластера. Здесь планируется построить гостиничные комплексы, торговый и деловой центры.

"Одной из перспективных точек развития в городе Севастополе является территория Северной стороны. На указанной территории рядом с природным лиманом расположен ряд земельных участков, которые могут использоваться для создания объектов туристической инфраструктуры, общей площадью более 30 га", — сообщили в правительстве.

Проект ориентирован на создание условий для пляжного отдыха семей с детьми.

Здесь будут построены соответствующие объекты инфраструктуры.

Сообщается, что средства на строительство туристско-рекреационного кластера выделит инвестор.

Ранее "Правда.Ру" писала, что бронирование отелей в Севастополе выросло на 60%.