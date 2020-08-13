Власти Курганской области утвердили программу развития туризма

Власти Курганской области утвердили государственную программу по развитию туризма до 2025 года. На её реализацию будет выделено более 26,5 миллионов рублей.

"Программа предусматривает субсидирование предпринимательских инициатив, направленных на развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры — кемпингов, пунктов проката туристического оборудования и новых объектов туриндустрии", — сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Также планируется оказывать помощь по вопросам обучения специалистов для туристической индустрии, для них будут организованы мероприятия, участие в которых позволит перенять успешный опыт других регионов.

Кроме того, в Курганской области будет создана система навигации и ориентирующей информации для туристов.

"Реализация всех намеченных мер должна позволить к началу 2025 года увеличить (по отношению к 2020 году) общий объем потока туристов в Курганской области на 27%, а объем налоговых поступлений от сферы в областной бюджет — на 4%. Будут созданы новые рабочие места", — отмечается в сообщении.

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