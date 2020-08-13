Власти Курганской области утвердили государственную программу по развитию туризма до 2025 года. На её реализацию будет выделено более 26,5 миллионов рублей.
"Программа предусматривает субсидирование предпринимательских инициатив, направленных на развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры — кемпингов, пунктов проката туристического оборудования и новых объектов туриндустрии", — сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Также планируется оказывать помощь по вопросам обучения специалистов для туристической индустрии, для них будут организованы мероприятия, участие в которых позволит перенять успешный опыт других регионов.
Кроме того, в Курганской области будет создана система навигации и ориентирующей информации для туристов.
"Реализация всех намеченных мер должна позволить к началу 2025 года увеличить (по отношению к 2020 году) общий объем потока туристов в Курганской области на 27%, а объем налоговых поступлений от сферы в областной бюджет — на 4%. Будут созданы новые рабочие места", — отмечается в сообщении.
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