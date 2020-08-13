В Алтайском крае предложили страховать все туристические поездки

В Алтайском крае будут страховать все туры. С таким предложением выступила Алтайская региональная ассоциация туризма. Она уже направила данную законодательную инициативу на рассмотрение властям региона.

Вопрос туристической страховки обсуждается уже не первый год.

Эксперты считают, что нужно создать новый страховой продукт — обязательное страхование гражданской ответственности туриста. Данную услуга предлагается включить в обязательный пакет, входящих в турпродукт.

"Кроме этого, обязать самостоятельных туристов оформлять эту страховку при приобретении любых туристических услуг, что исключит риски по возврату на родину туристов при самостоятельных путешествиях. Эта же страховка позволит турагентствам реализовывать отдельные туристические услуги поставщиков (авиабилеты, гостиницы, трансферы, визовая поддержка, экскурсии, аренда автомобилей, круизы, вертолетные прогулки, билеты и т. д.), обеспечивая финансовые гарантии исполнения услуги для туриста", — пояснила член правления АРАТ Ирина Слесарева.

Кроме того, эксперты считают необходимым ввести определение таких понятий, как "турпродукт" и "невозвратный тариф".