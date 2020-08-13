Туристов в Турции заставляют покупать экскурсии

В Турции гиды придумали новую схему, с помощью которой они продают экскурсии туристам.

Они используют тему пандемии COVID-19 и тем, что российские туристы не знают, что именно можно, а что нельзя делать в другой стране.

Турецкие гиды говорят отдыхающим, что если они хотят покинуть отель и пойти погулять по городу, то нужно проставить в ваучерах синюю печать, а для этого необходимо заплатить за экскурсию.

Если этого не сделать, то в ваучере будет стоять красная метка. Это означает, что турист не имеет права находиться вне отеля.

Те туристов, которые сомневаются, пугают полицией, которая якобы проверяет документы на улицах. В результате многие туристы вынуждены платить за экскурсии.

На самом деле в Турции нет ограничений на передвижения. В стране действует только масочный режим, несоблюдение которого карается штрафом примерно в 9000 рублей.