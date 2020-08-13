Национальная гостиничная премия 2020 выходит на финишную прямую

Меньше двух недель осталось до окончания приема заявок на Национальную гостиничную премию 2020. На сегодняшний день уже более 100 российских отелей подали заявки на участие в Премии.

"Мы ожидаем существенного наплыва желающих принять участие в Премии 2020 в последние дни заявочного этапа, — говорит Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. — После длительной паузы у многих отелей наступила "сверхгорячая" пора, а подготовка к участию в Премии это серьезная и кропотливая работа. И нужно отметить наши номинанты справляются с ней блестяще — на сайте участники представлены просто великолепно".

Организационный комитет Премии завершил формирование обновленного состава профессионального жюри этого года. В него вошли 22 известных и авторитетных представителя туристической и гостиничной отрасли. Сопредседатели жюри — Геннадий Ламшин, Президент РГА и Елена Лысенкова, Начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму РФ. Члены профессионального жюри приступят к голосованию после того, как на официальном сайте Премии будут размещены все подавшие заявку и приславшие материалы участники.

В настоящее время на сайте Премии продолжается народное голосование, по результатам которого определятся по 5 финалистов в каждой номинации. Лучшего из каждой пятерки выберет жюри, оценивая представленные на сайте материалы по 10 бальной шкале.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте Национальной гостиничной премии hotelawards. ru.