Российские туристы массово скупают авиабилеты в Черногорию

За последние две недели россияне стали чаще приобретать билеты в Черногорию. Напомним, что в настоящее время прямые рейсы между странами недоступны из-за пандемии коронавируса.

За период с 3 по 9 августа было оплачено в пять раз больше авиабилетов, по сравнению с показателями за весь июль.

"Кроме того, в 20 раз увеличилось количество поисковых запросов — пользователи стали чаще искать информацию, связанную с перелётом в Тиват или Подгорицу", — сообщили эксперты.

Средняя цена авиабилета на вышеуказанный период составляет чуть более 12,9 тысяч рублей в один конец. Наибольшей популярностью пользуется город Тиват.

В данном направлении забронировано более 85% всех билетов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Черногории ждут российских туристов.

Местные туроператоры активно готовятся к приёму путешественников.

В Тивате заработали отели, кафе и рестораны. Объекты размещения готовы предоставлять туристам скидки до 50%.