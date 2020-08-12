За последние две недели россияне стали чаще приобретать билеты в Черногорию. Напомним, что в настоящее время прямые рейсы между странами недоступны из-за пандемии коронавируса.
За период с 3 по 9 августа было оплачено в пять раз больше авиабилетов, по сравнению с показателями за весь июль.
"Кроме того, в 20 раз увеличилось количество поисковых запросов — пользователи стали чаще искать информацию, связанную с перелётом в Тиват или Подгорицу", — сообщили эксперты.
Средняя цена авиабилета на вышеуказанный период составляет чуть более 12,9 тысяч рублей в один конец. Наибольшей популярностью пользуется город Тиват.
В данном направлении забронировано более 85% всех билетов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Черногории ждут российских туристов.
Местные туроператоры активно готовятся к приёму путешественников.
В Тивате заработали отели, кафе и рестораны. Объекты размещения готовы предоставлять туристам скидки до 50%.
Бывший музыкант Сергей Шнуров жёстко раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко за применение силы против своего народа.