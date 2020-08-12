В мангровом лесу Вьетнама появится "туристический городок"

Власти Вьетнама приняли решение создать в мангровом лесу Can Gio "туристический городок". Он будет расположен в 40 км от Хошимина.

Предполагается, что его каждый год будут посещать до 9 млн туристов.

Площадь объекта будет составлять почти 3 тыс. гектаров. Здесь будет построено жильё для 230 тыс. человек и отели.

Для реализация проекта потребуется $9,3 млрд. Строительные работы будут завершены к 2031 году.

Но против данного проекта выступают экологи. Они заявили, что строительство может нанести серьезный урон мангровому лесу. Кроме того, возведение данного объекта повлечёт неприятности для жителей столицы.

Мангровые леса во Вьетнаме растут на границе моря и суши. В период паводков вода затапливает лес, над поверхностью остаются только стволы и кроны вечнозеленых растений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России начнет работать крупнейший туристический бренд Вьетнама.