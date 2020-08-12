Бельгия ограничит поездки туристов из-за COVID-19 и жары

Из-за 35-градусной жары и коронавируса на североморском побережье Бельгии наблюдается сложная обстановка.

До 10 августа Королевский метеорологический институт (RMI) объявил красный код для большей части страны: жителям советуют пить больше жидкости и больше отдыхать.

Местные пляжи переполнены отдыхающими. Бургомистр курортного города Бланкенберг Дафне Дюмери приказала запретить приезжать на курорт на один день. Также она не разрешила поездам останавливались на вокзале с 9:00 до 16:00.

Данные меры аргументированы тем, что 8 августа на пляже произошла драка.

Сотрудники полиции требовали, чтобы молодые люди соблюдали социальную дистанцию, что вызвало агрессию с их стороны. Началась потасовка, в ходе которой использовались различные подручные средства. Позднее на помощь прибыли полицейские из других курортных зон.

Аналогичные требования к железнодорожной службе выдвинул бургомистр Остенде Барт Томмелейн. Он заявил, что сейчас невозможно распределить людей с учётом социальной дистанции. В жаркую погоду искупаться в море приезжают на поездах порядка 15 тыс. человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Бельгии планируют ослабить ограничения из-за COVID-19.