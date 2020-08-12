С 16 августа MSC Cruises запускает круизы по Средиземноморью

Несмотря на то что пандемия коронавируса ещё не закончилась, планируется возобновить морские круизы. Так, о своём намерении отправить корабли в плавание заявила компания MSC Cruises.

Предполагается усилить меры санитарного контроля. Так, пассажир с повышенной температурой не будет допущен на борт.

Напомним, что ранее на круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом заразились 712 человек, 13 умерли. Впоследствии от COVID-19 пострадали пассажиры других лайнеров.

После того как в июле были возобновлены круизы, на двух лайнерах — в Арктике и Тихом океане, были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Тесты 40 пассажиров и членов экипажа норвежского судна "Руаль Амундсен" показали положительный результат на COVID-19.

Но, несмотря на это, с 16 августа судно MSC Grandiosa начинает круиз по Западному Средиземноморью, а MSC Magnifica с 29 августа — по Восточному Средиземноморью.

Туристам гарантируют безопасность, но на всякий случай разрабатывается "план экстренного реагирования", согласно которому суда будут изолировать, в пассажиров поэтапно эвакуировать.