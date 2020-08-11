Финляндия планирует ужесточить требования к прибывающим туристам

Власти Финляндии планируют ужесточить требования к прибывающим в страну туристам в связи с неблагоприятной ситуацией с COVID-19.

"На границе в случае необходимости будет проводиться обязательная проверка на коронавирус всех пассажиров, которые прибывают из стран с высоким уровнем заболеваемости", — сообщила министр по вопросам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру.

Кроме того, власти страны будут получать все необходимые данные о транзитных пассажирах на борту самолёта, следующих через финские аэропорты.

Для туристов, прибывших из стран с плохой эпидемиологической обстановкой, будет введён обязательный карантин, нарушение которого приведёт к штрафу или лишению свободы сроком до трёх месяцев.

Данные меры будут также распространяться и на паромы, прибывшие из Швеции.

Сообщается, что все объявленные меры вступят в силу в ближайшее время.