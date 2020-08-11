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Таиланд будет закрыт для туристов до 2021 года

Туризм » Путешествия

Таиланд будет закрыт для туристов до следующего года. Следовательно, есть риск, что тайская туриндустрия потеряет "европейский" и китайский новогодние сезоны.

"Всё ещё не велись разговоры о графиках открытия Таиланда для туристов. Тайские власти очень осторожно подходит к открытию границ. Об открытии в этом году Таиланда нет никаких сигналов от правительства. Это серьёзно давит на туристическую индустрию.

Самый высокий сезон, коим являются рождественские каникулы, сегодня под угрозой. Возможно, страна не откроет границы до китайского Нового года, который празднуется в феврале", — сообщил представитель Управления по туризму Таиланда по международному маркетингу TAT.

Представители туристической сферы Таиланда обратились к правительству с предложением дополнительного варианта для "допуска" туристов.

Они считают, что можно разрешить въезд туристов из определённых городов, например, тех, в которых более месяца не выявляли случаев заражения коронавирусом. Кроме того, путешественники должны будут предъявлять справку об отрицательном результате на коронавирус, тестирование на коронавирус и страховку.

В Таиланде в индустрии туризма работают более 4 млн человек. Так как за последние шесть месяцев в этой сфере нет выручки, безработными могут стать 2,5 миллиона человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Таиланда откажутся от дешёвых пакетных туров.

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