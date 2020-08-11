Россияне смогут приобрести туры в Абхазию за 10 тысяч рублей

Курорты Абхазии предлагают туристам вариант бюджетного отдыха — стоимость недельного тура в эконом-сегменте составляет от 10 тысяч рублей за человека.

Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Она считает, что такие цены — это демпинг, так как это на 30% дешевле, чем аналогичные туры на курорты Краснодарского края.

В среднем ценовом сегменте тур в Абхазию на 10 дней будет стоит около 30 тысяч рублей. В Краснодарском крае за такой отдых нужно будет заплатить около 40-50 тысяч рублей, сообщила Ломидзе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне массово скупают туры в Абхазию.

Директор туристической фирмы абхазского направления Сергей Косилов объяснил, с чем связан повышенный спрос россиян на отдых в Абхазии. По его словам популярность Абхазии связана с тем, что в этом регионе более дешёвый отдых, чем, например, в Крыму и Сочи.