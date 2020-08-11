В селе Ширяево будут развивать туризм

Специалисты Самарского экономического университета работают над созданием концепции по благоустройству села Ширяево. Предложение будет готово до 1 октября.

Сообщается, что данная территория имеет хорошие перспективы в плане развития туризма. На расположенных рядом с селом территориями планируется построить туристический кластер, визитный центр и гостиницы.

В самом селе будут созданы пешеходные зоны и мост через речку Ерик.

Колорит местности хотят сохранить, поэтому никакого стекла и бетона здесь не будет. В ближайшее время в Ширяево начнутся работы по благоустройству.

"Нужно создать костяк туристического кластера и поэтапно заниматься его расширением", — подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Чем известно Ширяево?

В Ширяеве находятся: