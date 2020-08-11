Туризмом Ярославской области займётся победитель шоу "Последний герой"

Владимир Лысенко назначен исполняющим обязанности директора департамента туризма Ярославской области.

Ранее этот пост занимала Юлия Рыбакова, которая сейчас продолжит свою трудовую деятельность в Ростуризме.

Стоит отметить, что Лысенко, так же, как и Рыбакова, не местный житель, он живёт в Москве.

Владимир Лысенко стал популярным после участия в реалити-шоу "Последний герой" в 2009 году. Тогда он стал победителем проекта.

У Лысенко есть опыт работы в туризме — он был директором отеля Heliopark. В сети Heliopark также работал председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. Возможно, именно он и пригласил Владимира Лысенко на работу в Ярославль.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ярославской области разработали список "Девять мест для необычных выходных в Ярославии", куда туристам рекомендуют поехать в первую очередь после снятия ограничений.