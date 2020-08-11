Владимир Лысенко назначен исполняющим обязанности директора департамента туризма Ярославской области.
Ранее этот пост занимала Юлия Рыбакова, которая сейчас продолжит свою трудовую деятельность в Ростуризме.
Стоит отметить, что Лысенко, так же, как и Рыбакова, не местный житель, он живёт в Москве.
Владимир Лысенко стал популярным после участия в реалити-шоу "Последний герой" в 2009 году. Тогда он стал победителем проекта.
У Лысенко есть опыт работы в туризме — он был директором отеля Heliopark. В сети Heliopark также работал председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. Возможно, именно он и пригласил Владимира Лысенко на работу в Ярославль.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ярославской области разработали список "Девять мест для необычных выходных в Ярославии", куда туристам рекомендуют поехать в первую очередь после снятия ограничений.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.