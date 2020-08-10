В Петербурге дворы РНБ станут библиотечным пространством

В Санкт-Петербурге разработают "новую туристическую географию".

Реализация данной программы позволит вовлечь современные креативные пространства Северной столицы в экскурсионные маршруты.

Также в городе выделят тематические зоны.

Предполагается, что Российская национальная библиотека станет ключевой частью "интеллектуально-букинистического района".

"География РНБ и её история как культурного центра позволяют рассматривать дворовую часть корпусов Карла России, Евграфа Воротилова и Егора Соколова как продолжение библиотечного пространства, кластер для читателей, туристов и экскурсантов", — сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Городское туристско-информационное бюро".

Эти планы отражены в эскизах главного архитектора библиотеки Александра Бакусова. Их удастся воплотить в новой реальности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петербург готов к открытию туристического сезона.