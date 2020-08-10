В Ялте рассчитывают на продолжение курортного сезона до конца года

Власти Ялты надеются, что при соблюдении необходимых противоэпидемических мер туристический сезон можно будет продлить до конца года.

"Сегодня Ялта справляется с туристическим потоком, а благодаря закрытым границам загрузка у отелей, пансионатов, санаториев полная, но, честно говоря, удовлетворенности у меня нет: мы могли бы работать более эффективно. И, прежде всего, привести город в порядок и поддерживать надлежащее санитарное состояние, да и пляжи у нас оставляют желать лучшего", — заявил глава администрации города Иван Имгрунт.

Он заявил, что рестораторам и отельерам не стоит расслабляться.

"Мы не должны забывать о соответствии качества и цены, и надо понимать, что таких, как сегодня, цен на услуги не будет в следующем году и в межсезонье тем более", — отметил градоначальник.

При этом Имгрунт напомнил, что у туристов должно остаться хорошее впечатление после отдыха, так как люди будут сравнивать полученные здесь услуги с теми, что предлагает Турция, основной конкурент Ялты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Крым принял первый в этом курортном сезоне миллион туристов.