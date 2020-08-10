Туристический поток в Прагу сократился на 94%

По данным Чешского статистического управления, из всех регионов страны больше всего от пандемии COVID-19 пострадала Прага: число туристов в отелях стало меньше на 93,6%, а число ночёвок сократилось на 94,9%.

Турпоток по всей стране снизился на 82,9%, а количество ночёвок — на 81,7%.

Во втором квартале текущего года в гостиницах и пансионатах разместились всего 988 тысяч туристов. Это на 4,8 млн меньше, чем было годом ранее.

Самый резкий спад наблюдался в апреле (на 98,9%), но в мае ситуация не намного улучшилась.

Главный экономист Natland Group Пётр Бартон заявил, что спад в сфере туризма отражается также и на других секторах экономики.

"Туризм составляет только около 3% внутренней экономики, но потеря иностранных туристов означает снижение спроса и в других секторах", — заявил он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Болгария планирует упростить визовый режим для россиян.