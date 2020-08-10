Российские туристы буквально заполонили регион. В местных отелях нет мест, до сентября всё забронировано.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский.
Он пояснил, что дворы домов в Калининградской области забиты машинами. На пляже очень много отдыхающих, поэтому для того, чтобы занять шезлонг с хорошим местом, нужно приходить до восьми утра.
Места для парковки автомобилистов свободны до девяти-десяти часов.
Так как в настоящее время границы со многими странами закрыты из-за пандемии коронавируса, Калининградская область вышла на лидирующие позиции у российских туристов.
Россиян привлекают Балтийское море и широкий пляж с белым песком.
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