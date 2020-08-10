В Москве создадут музей Исаака Левитана

В бывшем флигеле городской усадьбы Марии Морозовой в Большом Трехсвятительском переулке, где в 90-е гг. XIX веке жил Исаак Левитан, создадут музей художника.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил архитектор, соучредитель благотворительного фонда "Хитровка" Николай Аввакумов. Организация уже обратилась к правительству РФ и получила ответ, который обнадёживает.

До 1924 года в этом доме уже был музей Левитана.

"Здесь сохранялись его вещи, мебель. Мастерская была законсервирована примерно в таком виде, как это было при жизни". Музеем занимался брат пейзажиста Авель Левитан, умерший в 1933 году", — сообщил Аввакумов.

Пресс-служба Российской академии художеств подтвердила обращение, ответ на которое находится на рассмотрении в Министерстве культуры РФ.

"Российская академия художеств считает "Дом-Мастерскую Исаака Левитана" важной частью наследия великого мастера, сохранить которое для потомков действительно необходимо. К сожалению, в настоящий момент Дом-Мастерская находится в крайне прискорбном состоянии, требует внимания и срочной реставрации. Полагаем, что вопрос о реставрации и дальнейшей судьбе данного объекта культурного наследия должен решаться уполномоченными органами, а не Российской академией художеств".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на развитие музея-заповедника Есенина под Рязанью выделят 44 млн рублей.