Власти Тувы приняли концепцию развития туризма до 2025 года

Власти Тувы одобрили концепцию развития туризма в регионе до 2025 года.

"Документ утверждён в соответствии со Стратегией развития туризма в РФ на период до 2035 года", — сообщили в пресс-службе правительства республики.

В комплексные инвестпроекты Тувы включили следующие туристические проекты:

"Енисейская Сибирь";

"Великое Саяно-Алтайское кольцо";

санаторно-курортный комплекс "Чедер-KINEZI";

горнолыжный комплекс "Тайга";

агроферму "Эко-Тува";

этнографический центр "Дом шамана".

Власти считают, что благодаря реализации данных проектов можно будет создать новые рабочие места для населения.

Также планируется построить необходимые объекты инфраструктуры. По мнению чиновников, всё это позволит привлечь в регион инвесторов.