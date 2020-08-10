Власти Тувы одобрили концепцию развития туризма в регионе до 2025 года.
"Документ утверждён в соответствии со Стратегией развития туризма в РФ на период до 2035 года", — сообщили в пресс-службе правительства республики.
В комплексные инвестпроекты Тувы включили следующие туристические проекты:
Власти считают, что благодаря реализации данных проектов можно будет создать новые рабочие места для населения.
Также планируется построить необходимые объекты инфраструктуры. По мнению чиновников, всё это позволит привлечь в регион инвесторов.
"Реализация программы позволит создать необходимую обеспечивающую инфраструктуру, в полной мере использовать потенциал приграничного региона. Должны появиться условия для привлечения инвесторов", — пояснили в правительстве.
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