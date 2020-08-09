Не все россияне остались довольны отдыхом на местных курортах. Многим пришлась не по душе халатность сотрудников кафе и отелей, а также поведение других туристов. Об этом пишут "Известия".
"65% из них — жалобы на то, что многие отдыхающие не соблюдают безопасную дистанцию в местах большого скопления людей: на пляжах, развлекательных объектах. Сообщали о том, что были большие очереди, например, на канатной дороге в Красной Поляне", — передает издание.
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