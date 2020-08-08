Китайские достопримечательности станут доступнее для туристов

На фоне пандемии и ограничительных мер число посетителей китайских достопримечательностей заметно сократилось: они теперь не всем по карману. Чтобы поддержать интерес туристов, Китай решил снизить стоимость их посещения, пишет РИА Новости.

Так, скидки от 20 до 50% на выставки и экскурсии ввели в провинциях Шаньдун, Шаньси, Хэнань, Шэньси, Гуйчжоу и Ганьсу. Итого свыше 500 туристических объектов стали доступнее для отдыхающих.