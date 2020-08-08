Вильфанд назвал самые тёплые российские курорты

Самыми теплыми морскими курортами России стали Сочи и Туапсе. Их выделил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на этих курортах вода прогревалась больше всего — до 27 градусов. На втором месте находится Геленджик, где температура воды составила 26 градусов выше нуля.

Евпатория, Анапа, Ялта, Алушта и Феодосия заняли третье место с температурой воды в 25 градусов выше нуля.