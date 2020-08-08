Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Москве и Татарстане вырос уровень коррупции
Скончался известный российский тренер по плаванию Геннадий Турецкий
Названы регионы с самым низким приростом заражённых коронавирусом
В России выявили 5 212 новых заражённых "ковидом"
Журналистов телеканала "Настоящее время" депортировали из Белоруссии
Проект о полётах бизнес-классом сочли аппаратной диверсией в Хабаровске
Москвичам пообещали дождливый выходной
Эксперт о страхах Лукашенко: "Разводят как лоха"
Названы самые популярные сериалы Netflix этого лета

Вильфанд назвал самые тёплые российские курорты

Туризм

Самыми теплыми морскими курортами России стали Сочи и Туапсе. Их выделил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на этих курортах вода прогревалась больше всего — до 27 градусов. На втором месте находится Геленджик, где температура воды составила 26 градусов выше нуля.

Евпатория, Анапа, Ялта, Алушта и Феодосия заняли третье место с температурой воды в 25 градусов выше нуля.

Последние материалы
Москвичам пообещали дождливый выходной
Эксперт о страхах Лукашенко: "Разводят как лоха"
Названы самые популярные сериалы Netflix этого лета
Стало известно, в каких сферах легче всего найти подработку
Киану Ривз примет участие в съёмках сиквелов "Джона Уика"
В Таиланде погибла блогерша из Украины
Дегтярёв не разрешал краевым чиновникам летать бизнес-классом
Названа главная ошибка Лукашенко, которую он допустил перед выборами
Причины, почему онлайн-обучение — это будущее образования
Жители Хабаровска снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Популярное
Новости Белоруссии
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов

Эксперты не исключают полного разрыва отношений России и Белоруссии, а эскалация конфликта повышает риск развития ситуации по украинскому сценарию.

Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Миссия СНГ оценила досрочные выборы в Белоруссии
Новости Белоруссии
Миссия СНГ оценила досрочные выборы в Белоруссии
Кремль
Опрос показал уровень доверия Путину
Новости Белоруссии
В Белоруссии накануне выборов задержали граждан США
Василий Амирджанов Белорусские диджеи будут ждать перемен под арестом Василий Амирджанов Игорь Буккер Заметки о писателе, которого едва не казнили за книгу Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против Руслан Веснянко
Комментарии
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Пепел Хиросимы и Нагасаки навсегда на флаге США
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Сергей Шахматов рассказал, как Билл Гейтс маскирует свои истинные намерения
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Юрист Алексеев объяснил, что делать России после интервью Родченкова
Юрист Алексеев объяснил, что делать России после интервью Родченкова
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Пепел Хиросимы и Нагасаки навсегда на флаге США
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Билл Гейтс рассказал о "катастрофе страшнее коронавируса"
Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ