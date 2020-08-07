Эксперт объяснил, с чем связан ажиотаж на туры в Абхазию

Директор туристической фирмы абхазского направления Сергей Косилов объяснил, с чем связан повышенный спрос россиян на отдых в Абхазии.

Популярность Абхазии связана с тем, что у российских туристов осталось мало времени на то, чтобы съездить в отпуск.

"Все те, кто хотел, вынуждены формировать свои отпускные даты и вклиниваться в абхазский сегмент рынка, покупать абхазские туры, чтобы успеть отдохнуть", — объяснил Косилов.

Эксперт также добавил, что из-за сложившейся ситуации с COVID-19 сейчас резко вырос спрос на туры в Абхазию. В основном это объясняется тем, что отдых в этом регионе является более бюджетным по сравнению с Сочи и Крымом. Здесь более доступные цены на питание и экскурсии.

По словам Косилова, в перспективе турпоток в республику сократится и останется на уровне прошлых лет.

Напомним, что с 1 августа Россия открыла границу в Абхазией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне массово скупают туры в Абхазию после открытия границ.