Кения готова принимать россиян без карантина

С 5 августа власти Кении разрешили въезд на свою территорию россиянам без обязательного карантина.

Для того, чтобы посетить Кению российским туристам нужно оформить визы стоимостью $50. Её получить по прилёту в аэропорту. Срок действия визы — не более трёх месяцев. Важно, чтобы на карте было не менее 500 долларов.

Кроме того, россияне должны предоставить справку на английском языке об отсутствии COVID-19. Он должны быть выдача за 96 часов до вылета.

Всем прибывшим пассажирам измеряют температуру, в случае отсутствия симптомов коронавируса, они могут беспрепятственно продолжить путешествие.

Если у туриста при себе нет результатов теста, то ему придётся вернуться обратно или в течение двух недель находиться на двухнедельном карантине за свой счёт.

В Кению нужно лететь через Турцию

В АТОР сообщили, что в настоящее время лететь в Кению следует из Стамбула.

Но эксперты отметили, что всё же стоит заранее выяснит у авиакомпании, посадят ли пассажира из России на рейс в Стамбуле, который следует в другую страну.

Также сообщается, что в Кению лучше всего ехать в период с июля по сентябрь, так как в это время происходит самая большая миграция млекопитающих на Земле.