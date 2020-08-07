Болгария планирует упростить визовый режим для россиян

Туристические власти Болгарии с нетерпением ждут российских туристов на местных курортах. В связи с этим они снова обсудили вопрос об упрощении визового режима для россиян. В Болгарии рассчитывают, что российские туристы обязательно посетят страну в этом сезоне, сообщили в АТОР.

Также предлагается выдавать визы гражданам РФ в аэропорту или оформлять визы для многократного въезда.

Второй вариант заключается в том, что Болгария может ввести для российских туристов электронные визы.

За период с января по май 2020-го турпоток из России снизился на 60% по сравнению с прошлым годом. В 2019-м Болгарию посетили более 540 тыс. россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что администрации курортов Болгарии жалуются на отсутствие российских туристов.