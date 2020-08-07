В 2021 году в Смоленске откроется пятизвёздочная гостиница

Через несколько месяцев в центре Смоленска появится пятизвёздочная гостиница.

В настоящее время ведутся работы по внутреннему обустройству. Долгострой, расположенный по адресу проспект Гагарина, 19Б, готов будет принимать постояльцев с начала следующего года.

Гостиница рассчитана на 208 номеров. В ней будут спортзал, SPA-зона, конференц-зал и два ресторана.

На крыше создадут летнюю веранду, с которой будет открываться вид на главную дорожную артерию облцентра и СИЗО.

"На первом этаже планируем разместить ресепшн и помещения для персонала. Что касается непосредственно номерного фонда, то он разместится с 3-го по 13-й этаж. В свою очередь 14 этаж — технический и предназначен для установки инженерного оборудования. Хочу также добавить, что в здании будет использоваться самая современная система кондиционирования и вентиляции воздуха", — сообщил генеральный директор ООО "Мегаполис-Смоленск" Вячеслав Тофоров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве на Ленинском проспекте построят гостиницу.