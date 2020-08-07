Через несколько месяцев в центре Смоленска появится пятизвёздочная гостиница.
В настоящее время ведутся работы по внутреннему обустройству. Долгострой, расположенный по адресу проспект Гагарина, 19Б, готов будет принимать постояльцев с начала следующего года.
Гостиница рассчитана на 208 номеров. В ней будут спортзал, SPA-зона, конференц-зал и два ресторана.
На крыше создадут летнюю веранду, с которой будет открываться вид на главную дорожную артерию облцентра и СИЗО.
"На первом этаже планируем разместить ресепшн и помещения для персонала. Что касается непосредственно номерного фонда, то он разместится с 3-го по 13-й этаж. В свою очередь 14 этаж — технический и предназначен для установки инженерного оборудования.
Хочу также добавить, что в здании будет использоваться самая современная система кондиционирования и вентиляции воздуха", — сообщил генеральный директор ООО "Мегаполис-Смоленск" Вячеслав Тофоров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве на Ленинском проспекте построят гостиницу.
Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.