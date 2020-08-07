Легализация мини-отелей в Крыму: зачем и как?

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил министру курортов и туризма республики разработать законопроект по легализации частных объектов размещения и закрепить на законодательном уровне понятие "гостевой дом". Основная задача заключается в том, чтобы легализовать средства размещения. О том, как это отразится на положении гостевых домов, рассказал депутат Госсовета Республики Крым, председатель комитета по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

"Цель любого закона — это приведение в соответствие какого-то кластера, какой-то сферы жизни. Здесь мы говорим о малом бизнесе. На нашем профессиональном сленге это означает малые отели, гостевые дома и так далее.

История развития мини-отелей началась ещё в СССР, когда было разрешено сдавать за 1 рубль места в частном секторе. Все оказались в этом секторе по разным причинам: кому-то этот дом достался в наследство от родителей, кто-то передал его, кто-то так и оставил, кто-то на земельном участке выстроил свою гостиницу в зависимости от размещения земельного участка, от соседей и так далее. Все это потом продолжилось в украинский период.

Но когда в 2014 году Крым вошёл в состав Российской Федерации, стало понятно, что возникает ряд проблем, потому что многие эти дома не соответствуют требованиям Госрегистра, МЧС, Роспотребнадзора и так далее.

У нас был опыт введения патентной системы и, в принципе, это оправдалось. Но, к сожалению, на федеральном уровне нас не поддержали в этом направлении, потому что на тот момент разрабатывался закон о самозанятых.

Туристы хотят отдыхать в легальных мини-отелях

На сегодняшний день в Республике Крым тысячи гостевых домов. Многие из них хотят работать официально, чтобы не прятаться от проверок.

Владельцы средств размещения понимают, что современные туристы хотят останавливаться в легальном объекте размещения, потому что это даёт возможность требовать качество услуг, возврата денежных средств при каких-то обстоятельствах и так далее.

Все владельцы "вне закона" прекрасно понимают, что рано или поздно их работа в "тени" закончится.

Президент неоднократно ставил задачу о том, что нужно помогать малому и среднему бизнесу развиваться. В связи с этим глава Крыма поставил задачу перед министерством разработать закон. Понятно, что на 100% охватить всё он не сможет.