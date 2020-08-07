Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В будущем хакеры смогут воровать сознание людей
РПЛ не может принять решение по дополнительному времени в Суперкубке
Правозащитник рассказал, почему Ефремов плохо спит
Под Казанью спустили на воду пассажирское судно на сжиженном газе
На Кубани начали производство мороженого из вина
Кикнадзе объяснил, почему "Локомотив" не подписал Кокорина
В Симферополе нашли новые источники для водоснабжения Крыма
"Роснефть" отрицает связь с россиянами, задержанными в Белоруссии
Мясников назвал сценарии развития пандемии коронавируса

Легализация мини-отелей в Крыму: зачем и как?

Туризм » Путешествия

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил министру курортов и туризма республики разработать законопроект по легализации частных объектов размещения и закрепить на законодательном уровне понятие "гостевой дом". Основная задача заключается в том, чтобы легализовать средства размещения. О том, как это отразится на положении гостевых домов, рассказал депутат Госсовета Республики Крым, председатель комитета по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

"Цель любого закона — это приведение в соответствие какого-то кластера, какой-то сферы жизни. Здесь мы говорим о малом бизнесе. На нашем профессиональном сленге это означает малые отели, гостевые дома и так далее.

История развития мини-отелей началась ещё в СССР, когда было разрешено сдавать за 1 рубль места в частном секторе. Все оказались в этом секторе по разным причинам: кому-то этот дом достался в наследство от родителей, кто-то передал его, кто-то так и оставил, кто-то на земельном участке выстроил свою гостиницу в зависимости от размещения земельного участка, от соседей и так далее. Все это потом продолжилось в украинский период.

Но когда в 2014 году Крым вошёл в состав Российской Федерации, стало понятно, что возникает ряд проблем, потому что многие эти дома не соответствуют требованиям Госрегистра, МЧС, Роспотребнадзора и так далее.

У нас был опыт введения патентной системы и, в принципе, это оправдалось. Но, к сожалению, на федеральном уровне нас не поддержали в этом направлении, потому что на тот момент разрабатывался закон о самозанятых.

Туристы хотят отдыхать в легальных мини-отелях

На сегодняшний день в Республике Крым тысячи гостевых домов. Многие из них хотят работать официально, чтобы не прятаться от проверок.

Владельцы средств размещения понимают, что современные туристы хотят останавливаться в легальном объекте размещения, потому что это даёт возможность требовать качество услуг, возврата денежных средств при каких-то обстоятельствах и так далее.

Все владельцы "вне закона" прекрасно понимают, что рано или поздно их работа в "тени" закончится.

Президент неоднократно ставил задачу о том, что нужно помогать малому и среднему бизнесу развиваться. В связи с этим глава Крыма поставил задачу перед министерством разработать закон. Понятно, что на 100% охватить всё он не сможет.

Но хотя бы будет охвачена большая часть таких малых объектов размещения. Самый главный момент здесь в том, чтобы разработать законопроект, который не будет противоречить ни региональному, ни федеральному законодательству.

Последние материалы
В будущем хакеры смогут воровать сознание людей
РПЛ не может принять решение по дополнительному времени в Суперкубке
Правозащитник рассказал, почему Ефремов плохо спит
Под Казанью спустили на воду пассажирское судно на сжиженном газе
На Кубани начали производство мороженого из вина
Александр Захаров: Минфин ввел Путина в заблуждение по офшорам
Кикнадзе объяснил, почему "Локомотив" не подписал Кокорина
В 2021 году в Смоленске откроется пятизвёздочная гостиница
Легализация мини-отелей в Крыму: зачем и как?
В Симферополе нашли новые источники для водоснабжения Крыма
Популярное
Новости Белоруссии
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко

Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.

Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Новости Белоруссии
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Новости Белоруссии
В Сети опубликован план белорусского Майдана
Российский шоу-бизнес
Нюшу призвали быть скромнее на фотографиях
Василий Амирджанов Митингофобия властей создает проблемы государству Василий Амирджанов Игорь Буккер Заметки о писателе, которого едва не казнили за книгу Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против Руслан Веснянко
Комментарии
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Билл Гейтс рассказал о "катастрофе страшнее коронавируса"
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ