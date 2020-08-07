На Аркаиме создали новые экскурсионные маршруты

На Аркаиме создали два новых туристических маршрута. Первый маршрут предполагает пешую прогулку по экотропе, на которой можно увидеть арт-объекты вымерших степных животных. Все фигуры животных сделаны из плетёных ветвей лозы и караганы.

Экотропа проложена таким образом, чтобы не повредить редкие растения, занесённые в Красную книгу, и не помешать птицам и насекомым.

Второй маршрут представляет собой автомобильную экскурсию на поселение Синташта - именно здесь была обнаружена древнейшая колесница.

"Синташта долгое время оставалась загадкой — непонятное одинокое поселение в степи. История Аркаима начинается именно здесь. Главный туристический объект — Большой Синташтинский курган", — рассказывает пресс-секретарь заповедника Мария Таирова.

Второй маршрут — экотропа "Аркаимская долина" протяжённостью 4,5 километра. Вниманию гостей будут представлены стоянки, построенные ещё в каменном веке, развалины водяной мельницы ХХ века и городище.

Пока в музее-заповеднике "Аркаим" ещё сохраняются ограничения — музейные объекты не работают, не проводятся групповые экскурсии.

Гости могут разместиться в домиках или палатках, разрешены индивидуальные прогулки по тропам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России запустят несколько десятков новых турмаршрутов.