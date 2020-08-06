В Узбекистане разработали комплекс мер по развитию туризма

Власти Узбекистана разработали меры, направленные на создание благоприятных условий для восстановления и развития туристической сферы.

Согласно постановлению, опубликованному в национальной базе данных законодательства республики, планируется реализовать ряд идей с целью снижения негативного влияния пандемии коронавируса на туристический сектор. Предприятиям, работающим на рынке туризма и в смежных отраслях, будет оказана господдержка.

Также будет введён единый реестр арендуемого жилья.

Кроме того, в постановлении приводится список инновационных бизнес-идей и стартапов в сфере туризма и план действий, направленный на восстановление отрасли после пандемии коронавируса.

Ранее президент Узбекистана подписал указ "О создании Китабского геологического национального природного парка в форме государственного учреждения по охране природы".