Власти Узбекистана разработали меры, направленные на создание благоприятных условий для восстановления и развития туристической сферы.
Согласно постановлению, опубликованному в национальной базе данных законодательства республики, планируется реализовать ряд идей с целью снижения негативного влияния пандемии коронавируса на туристический сектор. Предприятиям, работающим на рынке туризма и в смежных отраслях, будет оказана господдержка.
Также будет введён единый реестр арендуемого жилья.
Кроме того, в постановлении приводится список инновационных бизнес-идей и стартапов в сфере туризма и план действий, направленный на восстановление отрасли после пандемии коронавируса.
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